ServusTV-Krimiserie "Meiberger": Mit Zauberei Morde klären

In insgesamt acht Folgen (à 45 Minuten) werden Kriminalfälle verhandelt, die stets auf realen psychologischen Phänomenen basieren. Aufgeklärt werden die Verbrechen mit der Hilfe von Gerichtspsychologe Thomas Meiberger: Als forensischer Experte und Zauberkünstler kennt er die menschliche Psyche und kann diese auch gezielt beeinflussen. Er erweist sich als größte Hilfe bei Fällen, in denen die Mechanismen der Kripo an ihre Grenzen stoßen. Meibergers Gabe, sich zu hundert Prozent in einen Fall zu vergraben und in den Kopf der Verdächtigen zu schlüpfen, führt ihn beruflich oft ans Ziel – und privat immer weiter davon weg. „Er ist besessen von seiner Arbeit, und in seinem Beruf funktioniert er auch wunderbar – ganz im Gegensatz zu seinem Privatleben, das ihm zunehmend entgleitet“, sagt Fritz Karl im KURIER-Interview über seine Rolle.