Serienstar Elisabeth Moss: Situation in den USA ist "angsterregend"

Mit 36 kann Elisabeth Moss schon auf eine 30-jährige Karriere zurückblicken. Geboren und aufgewachsen in Los Angeles, wusste sie mit vier, was sie nicht eines Tages, sondern gleich werden wollte. Ihre erste Rolle war zwei Jahre später in der TV-Serie „ Lucky Chances“, ihren Durchbruch schaffte sie als Martin Sheens Tochter in „West Wing“. So richtig berühmt wurde sie als Peggy Olson in Matt Weiners „ Mad Men“.

Für „The Handmaid’s Tale“ (Details zu der Serie unten) gewann sie einen Golden Globe. In den Drehpausen für die Serie dreht sie Filme, gleich drei kommen noch in diesem Jahr in die Kinos. Bei ihrer in den USA hochgelobten Kultserie hat sie nun auch den Produzententitel.