Serienhit "Sherlock Holmes" auf ARD

Apropos, Baker Street 221B (daneben ist jetzt eine Sandwichbude): Als Holmes mit Watson das Domizil bezieht, sagt die Vermieterin: "Im oberen Stock ist ein zweites Schlafzimmer, falls die Herren ein zweites Schlafzimmer brauchen." Womit auch die bei Conan Doyle anklingende "Bruderromanze" paraphrasiert ist.



" Sherlock und John gehören schon zur recht männlichen Fraktion - aber vielleicht mit einem kleinen Hang zum Metrosexuellen", versucht Watson-Darsteller Martin Freeman richtigzustellen. Als bekannt wurde, dass der Schauspieler, bei uns bekannt als Arthur Dent in "Per Anhalter durch die Galaxis" und nun von Peter Jacksons als Bilbo Beutlin für dessen Verfilmung von "Der Hobbit" ausgewählt, Dr. John Watson spielen würde, herrschte im Vereinigten Königreich erst keine Freude.



Fans trauten dem Komödianten nicht zu, den vielschichtigen, vom Albtraum Afghanistan-Krieg (in der Serie der aktuelle) beschädigten Charakter darzustellen.

Doch Freeman reüssierte.

Er spielt einen hart gewordenen Kriegsveteranen, der viel mehr ist als ein Assistent und Stichwortgeber. Er deckt Holmes' Flanke, rettet ihm gleich im ersten Fall das Leben - und gibt Stichworte nur, wenn daraus Humor entstehen soll. Der ist - wie sollte es anders sein - very british snobby. "Wie lebt es sich mit euren kleinen Gehirnen? Ist das nicht furchtbar langweilig?", fragt Holmes am Tatort die ermittelnden Beamten rund um Inspector Lestrade.



In Großbritannien wurde die erste " Sherlock"-Staffel mit dem renommierten Film- und Fernsehpreis BAFTA ausgezeichnet. Ab Herbst läuft in der BBC die zweite. Da sind dann "Der Hund von Baskerville" und "Der Reichenbachfall" dabei.