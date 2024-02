Serie „Mr. and Mrs. Smith“: Ehekrieg mit scharfen Waffen

„Liebe ist eine Waffe. Manchmal scharf, manchmal explosiv.“ Ein Zitat, das die perfekte Kombination aus Thriller und Romantik in „Mr. and Mrs. Smith“ ankündigt. Doch hält die Serie, was sie verspricht?

Unter den Decknamen Jack und Jane müssen die Protagonisten ihre wahre Identität zurücklassen und als Spione fungieren. Zur Tarnung spielen sie ein verheiratetes Paar. Kommt einem bekannt vor? Genau: Die beliebte gleichnamige Action-Komödie aus dem Jahr 2005, in der sich Brad Pitt und Angelina Jolie einen schlagkräftigen Ehekrieg liefern, wird nun in einem Serien-Remake auf Amazon Prime wiederbelebt.