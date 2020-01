Serge Dorny: „Wir brauchen das Elitäre für alle“

Denn für Dorny ist Oper weit mehr als Kunst. „ Musiktheater ist eine Form des Diskurses, des gemeinschaftlichen Nachdenkens über die allgemeingültigen und aktuellen Problemen der Menschheit.“ Und weiter: „Oper wird sehr gern als etwas Elitäres gesehen, als nur bestimmten Schichten zusteht. Das ist ein fataler Irrtum. Ja, wir brauchen das Elitäre, aber das Elitäre für alle“, so Dorny, der in Lyon das Haus für alle Schichten und besonders für die Jugend geöffnet hat. „Ich nenne das eine gesellschaftliche Barrierefreiheit.“

Dorny: „Wir haben die Verpflichtung, den Zugang zur Kunst als etwas sozial Relevantes allen Menschen zu ermöglichen. Das habe ich hier in Lyon versucht, indem ich etwa den Skatern, die regelmäßig vor unserem Haus in ihre Runden gedreht haben, einen Platz in unserem Haus gegeben habe. Auch die Arbeit an Schulen, in Gefängnissen oder mit Migranten und Flüchtlingen hat einen zentralen Stellenwert. Kunst und Oper gehört allen. Und wenn wir als Institution zu den Menschen hinaus gehen, dann kommen dieses Menschen auch wieder zu uns auf Besuch. Das ist ein Geben und Nehmen“, so der deklarierte Verfechter moderner Klassikinterpretationen.