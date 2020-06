Serafin: Noch einmal war es wunderbar

In 20 Jahren kommt doch einiges zusammen. Sternstunden und Zitterpartien, Triumphe und Achtungserfolge. Doch 20 Jahre Harald Serafin in Mörbisch – das sind jetzt schon 20 legendäre Jahre. Eine Zeit, in der Serafin als Intendant die Seefestspiele Mörbisch zum Mekka der Operette und zum absoluten Publikumsmagneten gemacht hat.

Mit der "Königin der Operette" (so Serafin), mit der " Fledermaus" von Johann Strauß, nimmt Mr. Wunderbar nun seinen Hut. Und wer bei der Premiere live vor Ort war, weiß es: Diese Produktion ist vielleicht die beste, sicher aber eine der besten der vergangenen 20 Jahre.