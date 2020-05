Der lange Atem der Geschichtenerzähler

Wenn man in einem Film wie , Splash‘ gespielt hat, der 150 Millionen einbrachte, kann man sich fünf oder sechs Nieten leisten, bevor man wieder arschkriechen muss. Ich musste nun schon eine Weile wieder arschkriechen." Daryl Hannah hat diesen schönen Satz im Jahr 2003 gesagt. Damals hatte sie gerade ein Comeback in Quentin Tarantinos "Kill Bill" gegeben. Zwölf Jahre später ist Hannah, einer der größten weiblichen Hollywoodstars der 1980er-Jahre, wieder in einer großen Produktion zu sehen – diesmal jedoch auf der kleinen Laptop-Leinwand der neuen Online-Traumfabrik Netflix. " Sense8" (ab heute online anbrufbar) heißt die neue zwölfteilige Serie, für die der On-Demand-Anbieter eine ganze Reihe namhafter Akteure verpflichtet hat. Neben Hannah ist das Drehbuchautor Joe Michael Straczynski ("World War Z", "Thor"), vor allem aber die beiden "Matrix"-Macher Lana und Andy Wachowsksi.

Aber worum geht es in der Serie? "Um acht Fremde, deren Bewusstsein plötzlich miteinander verbunden ist", erklärt Daryl Hannah beim Pressegespräch in Berlin. Die 54-Jährige ist in der Rolle der Angel zu sehen. "So etwas wie die metaphorische Mutter" dieser auf der ganzen Welt zerstreuten Personen. Vom Busfahrer aus Nairobi, der DJane in London, einer Apothekerin in Mumbai bis hin zum Berliner Kleinkriminellen und einem Polizisten in Chicago bietet die Serie zahlreiche Anknüpfungspunkte für verschiedene Geschichten und sogar Genres. Und so findet hier eine Martial-Arts-Szene genauso Platz wie eine von Bollywood inspirierte Episode rund um eine arrangierte Ehe. Angel sorgt dafür, dass die acht so genannten ,Sensates‘ lernen, ihre gemeinsamen Fähigkeiten und Erfahrungen zu erforschen. Wohin das führt und wieso das überhaupt möglich ist, darüber wird der Zuseher lange im Dunklen gelassen.