Self-Publishing: Der Mörder-Erfolg von B. C. Schiller

B. C. Schiller sind inzwischen Hybrid-Publisher, also es gibt Sie auch gedruckt. Hat Ihre Autoren-Tätigkeit dadurch eine andere Wertigkeit bekommen?

Barbara Schiller: Für mich ist das an sich nicht wichtig, dass wir mit E-Books groß geworden sind. Am Anfang unserer Karriere war es aber schon so, dass Journalisten, vor allem im Raum Frankfurt, mehr oder weniger bösartig gemeint haben, dass Self-Publishing-Autoren Schrott produzieren. Aber das hat sich nachhaltig gewandelt.

Christian Schiller: Natürlich ist es nett, sein gedrucktes Buch in der Hand zu haben und klar hat es für Buchhändler zunächst ein anderes Image. Aber ob das so oder so veröffentlicht wird, hängt auch am Gegenüber.

Sie entscheiden von Buch zu Buch den Vertriebsweg?

Barbara Schiller: Wir haben beispielsweise für Bastei Lübbe extra ein Buch gemacht, „Rattenkinder“. Dieser sechste Teil aus der Tony-Braun-Serie hatte ursprünglich nichts mit Amazon zu tun. Das E-Book ist dann von Bastei Lübbe online auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Wir haben eben auch ein Buch gemacht, dass es zunächst exklusiv bei Thalia gibt, „Mädchen Schuld“. Es geht um ein neues, ungleiches Frauen-Duo und einen Verbrecher in unserer zweiten Heimat Mallorca.

Christian Schiller: Mit Self Publishing bleiben die Rechte bei den Autoren. Bei Amazon ist zum Beispiel von Anfang an klar, wer wie viel vom Verkaufspreis bekommt. Der größte Vorteil ist aber, dass man Ideen sehr schnell umsetzen kann, wie das bei „Böses Geheimnis“ der Fall war, das im Jänner erschienen ist.

Barbara Schiller: Das ist eine neue Serie, die in Wien spielt und unser erstes unblutiges Werk ist. Trotzdem ist es erfolgreich und es fragen auch ständig Buchhändler darum an. Für uns würde sich der Druck und Vertrieb nicht rechnen. Amazon hat aber mittlerweile auch einen Verlag, Amazon Publishing, und die haben nun Ihr Interesse an der Serie deponiert. Mal schauen, was als Nächstes kommt.

Danke für das Gespräch.

INFO

B. C. Schiller: Das Autoren-Duo Barbara (51) und Christian Schiller (63) ist mit ihren Thrillern fixer Bestandteil der E-Book-Charts. Die beiden Oberösterreicher publizieren seit 2011. 2012 verkauften sie ihre Werbeagentur Blue Velvet in Linz. Sie fokussieren sich seitdem erfolgreich auf die Buch-Produktion und zählen zu den erfolgreichsten Self-Publishing-Autoren im deutschsprachigen Raum.

Self-Publishing: Die Karriere starteten B. C. Schiller mit kindle direct publishing. Hier ist alles bis auf den Erfolg vorab geregelt. Ist der groß, winkt vielleicht der Kindle Storyteller Award. Der wurde eben bei der Frankfurter Buchmesse verliehen mit B. C. Schiller in der Jury. Der Preis ging an Ella Zeiss’ historischen Roman „ Wie Gräser im Wind“. Zu Preisgeld und Werbebudget gibt es ein Verlagsangebot von Amazon Publishing, eine englische Übersetzung und die Umsetzung als deutsches Hörbuch (Audible).