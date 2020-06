Seidl sorgte für ersten Aufreger am Lido

In karg ausgestatteten, treffsicheren Bildern erzählt Seidl von der Selbstzerfleischung und den wechselseitigen Ritualen der Demütigung zwischen den Eheleuten. Aber auch da schleicht sich immer wieder Komik ins Alltagsgrauen ein: In einen der großartigsten Szenen fährt der Ehemann mit einer wild fauchenden Katze namens Rolli Rollstuhllift oder tobt durchs Haus und fegt die Kreuze vom Einbaukastl. In diesen Augenblicken bricht anarchische Energie aus dem gespannten Korsett der Erzählung.

Insgesamt fühlt sich "Paradies: Glaube" geschlossener und weniger frei an als noch der erste Trilogie-Teil "Paradies: Liebe" über weiblichen Sex-Tourismus in Kenia. "Paradies: Glaube" ist gestraffter, luftdichter. Aber gerade in seinen qualvollen, oft wort­losen Beobachtungen schafft Ulrich Seidl Momente größter Abgründigkeit.