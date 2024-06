Sehenswerte Nurejew-Gala in der Wiener Staatsoper

Ballettdirektor Manuel Legris hat sie eingeführt, sein Nachfolger Martin Schläpfer setzt sie im Abstand von zwei Jahren als Saisonabschluss des Wiener Staatsballetts in der Wiener Staatsoper fort: Die Nurejew-Gala ist dem großen Tänzer Rudolf Nurejew (1938–1993) gewidmet, der dem Ballett der Wiener Staatsoper mit seiner Fassung von „Schwanensee“ 1964 seinen bis heute größten Erfolg bescherte.

Die von Martin Schläpfer zusammengestellte Gala am Samstag war ein Abend mit Choreografien, die eine wichtige Rolle in Nurejews Laufbahn spielten, verbunden mit Stücken, die nicht zuletzt die innovative, manchmal rebellische Seite Nurejews in Erinnerung riefen. Das Programm erwies sich als würdige Hommage mit vielen tänzerischen Höchstleistungen.