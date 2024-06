Pipilotti Rist gestaltet Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper

Die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist gestaltet den neuen Eisernen Vorhang in der Wiener Staatsoper. Die 62-Jährige wird bei der 27. Auflage des Projekts - einer Kooperation von museum in progress, Staatsoper und Bundestheater-Holding - das 176 Quadratmeter Bild verantworten. Dieses soll im Herbst feierlich enthüllt werden und ist dann bis Ende Juni 2025 zu sehen.

Rist experimentierte schon mit zauberhaften, alle Sinne ansprechenden Rauminstallationen, als der Begriff "Immersive Erlebnisse" für derartige Einrichtungen noch nicht erfunden bzw. nicht gebräuchlich war. In Wien ist ein permanentes Werk von ihr im Sofitel Hotel in der Praterstraße zu sehen, wo sie die Decken im Eingangsbereich, im Interieur und in der Bar im obersten Stock gestaltete. 2015 zeigte die Kunsthalle Krems eine umfassende Retrospektive zu Rist.