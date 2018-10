Seberg: „Der Mensch ist eine ganz normale Fehlleistung“

Woran machen Sie das fest?

Die Menschen feilen ununterbrochen an sich. Deshalb gibt es so viele Feilangebote. Und am Abend denkst Du Dir dann vor dem Spiegel, nachdem Du vier von 16 Stunden an Dir gefeilt hast: „Meine Zahnbürste ist sexyer als ich.“

Wann kam diese Erkenntnis?

Bei mir sehr früh. Ich musste als Kind die Blusen meiner Schwester tragen. Die waren gelb und hellblau mit Rundkragen. Und der Weg von der Rundkragen-Bluse zum Bandenchef ist quasi unmöglich. Und: Ich durfte nicht nass nach Hause kommen. Deshalb habe ich so eine g’schissene Haubn und als Regenschutz einen Knirps bekommen. Wenn Du also mit Rundkragenbluse, Haube und Knirps als Achtjähriger im Kampf der Geschlechter mitmischen willst, dann weißt Du, wo Dein Platz ist. Ich bin wenigstens Vizebandenchef geworden. Wenn mich jetzt eine hübsche Frau anspricht, dann stehe ich heute noch in der Sekunde im Regen und habe einen Knirps in der Hand. Den seelischen Knirps strahlst Du ja aus.