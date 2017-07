380 Konzerte gibt es in 16 Tagen an 15 Auftrittsorten, davon 250 Veranstaltungen kostenlos. Im Park, im Club, im Lab, im Café, am Boot auf dem See. Das ist das Montreux Festival am Genfer See. Wie Kollege Rosenberger bereits vergangene Woche geschrieben hat: "Ganz Montreux ist Musik. Die Stadt ein Superlativ. Da beschwert man sich auch nicht, wenn einer um 3 Uhr früh im Hotelzimmer nebenan plötzlich spontan sein Saxofon anstimmt."

Nun geht es für dieses Jahr ins finale Wochenende. Und dafür hat man sich in Genf noch einige klingende Namen aufgespart: Passenger, The Lumineers, Charlie Cunningham und Youssou N'Dour zum Beispiel. Hinfahren rentiert sich also. Wer es nicht nach Montreux schafft, kann den Kollegen von Red Bull TV via Stream live dabei sein. Entweder direkt unten im Player oder auf redbull.tv/montreux.

Übertragungszeiten:

14.-16. Juli

Täglich ab jeweils 19h (CEST)

Präsentiert von Will Best

"Seasons of Festivals"

