Sciarrinos "Macbeth": Weniger ist mehr

Der nächste der insgesamt acht Abende am "Fünften Koninent" ist Sasha Waltz gewidmet: Am Sonntag (20 Uhr), zeigt die renommierte deutsche Choreografin die Produktion "Continu" (mit Musik von Edgard Varèse, Claude Vivier und Iannis Xenakis) in der Felsenreitschule. Das kürzlich in Barcelona aufgeführte Werk werde eine eigene "Salzburger Fassung" bekommen, kündigt Waltz an.



Bei der Mozartwoche 2012 ist Waltz dann erneut in Salzburg zu erleben. Das Projekt "gefaltet" werde eine Art choreografiertes Konzert mit Kammermusik von Mozart. Details für die Uraufführung werden sich erst ergeben: "Ich will nicht Sklave der Musik sein", sagt sie, die Musiker werden keine fertigen Noten vorgelegt bekommen.

Waltz könnte sogar selbst mittanzen. Zuletzt stand sie 1995 in einem eigenen Stück auf der Bühne.