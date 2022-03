Schwere Krankheit: Massive Attack sagen mehrere Konzerte ab

Inzwischen sei aber eine Besserung zu verzeichnen. "Dieser Prozess ist positiv, aber auch herausfordernd und andauernd." Dies bedeute, dass im Mai, Juni und Juli dieses Jahres keine Auftritte stattfinden k├Ânnten. Geplant waren f├╝r diesen Zeitraum Konzerte in mehreren europ├Ąischen L├Ąndern, unter anderem in Frankreich, Belgien und Italien. In Deutschland war ein Auftritt am 28. Juni in D├╝sseldorf geplant.

Um welchen der K├╝nstler es sich handelt, ging nicht aus der Mitteilung hervor. Die Gruppe besteht derzeit aus Frontmann Robert del Naja ("3D") und Keyboarder Grantley Marshall ("Daddy G").