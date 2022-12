Schweizer Maler Franz Gertsch 92-jährig gestorben

Minutiöse Malerei

Geboren wurde Gertsch 1930 in Mörigen am Bielersee. Nach seiner Ausbildung in Bern machte er sich zuerst einen Namen mit Holzschnitten, Mitte der 60er-Jahre entstanden auf Fotovorlagen basierende Collagen aus eingefärbtem Papier. 1969 malte Gertsch das erste großformatige fotorealistische Bild. Es beruhte auf der Projektion eines Kleinbilddias. Bald machte Gertsch selber Fotos und übertrug die Motive in langer Arbeit, die bis zu einem Jahr dauerte, und unter Einsatz des Diaprojektors auf Baumwolltuch.

Das Übersetzen vom Banalen ins Monumentale, die Entdeckung der Bildwürdigkeit von Schnappschüssen und scheinbar beiläufigen Motiven verband Gertsch mit dem Geist der Pop Art, von dem aus er seine ganz eigene Abzweigung nahm. Das Gemälde „Huaa…!“ (1969) gilt als Gertschs eigener Heureka-Moment: Das Motiv, das den sterbenden General im Film „The Charge of the Light Brigade“ zeigt, war seinerseits schon in einem Magazin reproduziert worden, als Gertsch es ausschnitt. Das schrittweise Sich-Wegmalen von der unmittelbaren Wirklichkeit, das Sich-Ermalen einer neuen Realität bei gleichzeitiger Beibehaltung eines meisterhaft detailreichen Stils sollte Gertschs Praxis kennzeichnen.

Diese erlangte in den 1970er Jahren breite Aufmerksamkeit, insbesondere die documenta 5 (1972) bescherte Gertsch einen Durchbruch. Als Künstler war er in die Bohème seiner Zeit integriert, eine große Werkserie widmete er etwa der Rock-Poetin Patti Smith. Aber auch das persönliche Umfeld des Künstlers wurde in großen Bildern monumentalisiert.