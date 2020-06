Schweizer Künstler David Weiss gestorben

David Weiss vom Künstlerduo Fischli/ Weiss ist tot. Der Künstler verstarb am Freitagmorgen 65-jährig in Zürich. Die Galerie von Fischli/ Weiss in den USA, Matthew Marks Gallery, bestätigte in der Nacht zum Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda eine Meldung des Onlinemagazins "Art in America".



David Weiss wurde 1946 in Zürich geboren und an Kunstgewerbeschulen in Zürich und Basel zum Bildhauer ausgebildet. Im vergangenen September war er an Krebs erkrankt. Die Zusammenarbeit mit dem sechs Jahre jüngeren Peter Fischli begann 1979. Ihre erste Arbeit war die "Wurstserie" - eine Serie von Fotografien mit Würsten und Wurstscheiben, die sie unter anderem mit Bildern eines Verkehrsunfalls oder einer Modeschau kombinierten.