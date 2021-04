„Schwarze Adler“: Kein Fußball den Faschisten

Um das ganze Ausmaß erfassen zu können, macht Regisseur Torsten Körner am Beginn einen Blick zurück: Er zeigt Bilder des Nationalsozialismus und von Nachkriegsdeutschland. Ein Kind dieser Zeit ist Erwin Kostedde, Sohn eines GI und einer deutschen Mutter, der erste Schwarze in der deutschen Nationalmannschaft. Er beschreibt, wie er deutschen Soldaten begegnet ist, die aus der Kriegsgefangenschaft kamen. Einer von ihnen strich ihm über seine Locken und fragte ihn, was er als „Ami“ denn hier wolle. Es ist der Moment, in dem er erkennt, dass er anders ist, und ab dem er sich fragt, wohin er wohl gehört. „Wie das ist, mit so einer Hautfarbe durch Deutschland zu laufen, das können Sie sich gar nicht vorstellen“, sagt Kostedde. Stundenlang stand er als Kind mit Kernseife am Waschbecken, stundenlang wusch er sich, um weißer zu werden.

Der Hass ist aber keineswegs verschwunden: Es gibt immer noch rassistische und homophobe Anfeindungen gegenüber Spielern. Derzeit zwar „nur“ via Facebook und Co., aber irgendwann auch wieder in den Stadien. Das gilt es zu bekämpfen: Kein Fußball den Faschisten!