Schrammel.Klang.Festival erinnert an Willi Resetarits

Das Programm für das 16. Schrammel.Klang.Festival musste nach dem 24. April umgeschrieben werden, hatte doch Festivalleiter Zeno Stanek für das erste Wochenende eine Hommage an Willi Resetarits geplant, der mit zwei seiner Ensembles zu Gast gewesen wäre. Nun wird das Abendkonzert am Samstag, 9. Juli, in Erinnerung an den Ausnahmemusiker stattfinden. Wie geplant konzertieren Ernst Molden und Maria Petrova gemeinsam ab 19 Uhr im Herrenseetheater. Ab 21:30 Uhr wird Ernst Molden den Abend weiter moderieren und die wunderbaren Basbaritenorizum Konzert auf die Bühne bitten. Sicherlich wird Willi Resetarits gedacht werden und das Programm „Lipo ti je“ – feinstes A Cappella aus dem kroatischen Burgenland – auf eigene Art trotzdem stattfinden.

Am Sonntagabend, 10. Juli, spielen Stubnblues „In bester Gesellschaft“. Nach langen Überlegungen wird das Projekt Stubnblues, das natürlich stark mit Willi Resetarits verbunden war, beim Schrammel.Klang. Festivalzu erleben sein. Übrigens das einzige Konzert, das die Band in leicht veränderter Besetzung außerhalb von Gamlitz geben wird – aufgefrischt durch namhafte Gäste wie Johannes Silberschneider.

Auf dem Schrammel.Pfad spielen am ersten Wochenende jeweils von 13 bis 18 Uhr Hohenberger/Stickler/Havlicek, Neue Wiener Concert Schrammeln, Duo Satuo & Freunde, Trio Lepschi, Wiener Kabinettorchester, Kriminalschrammeln, Tanzhausgeiger, Karl Zacek und Duo Fadeev Lechner, Gesangskapelle Hermann, Duo Stickler & Koschelu, Gluatmugl, Ernst Molden/Maria Petrova, Tori Trio, 16er Buam, Duo Rittmannsberger-Soyka, Wiener Art Schrammeln und Basbaritenori auf den neun Bühnen rund um den Herrensee unterwegs.