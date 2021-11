Schräge südkoreanische Sci-Fi-Serie: "Dr. Brain“ – Hacker des Hirns

Seinen internationalen Durchbruch aber schaffte Kim Jee-woon mit „A Tale of Two Sisters“ von 2003, der als einer der besten Psycho-Horrorfilme des südkoreanischen Kinos gilt und der erste seiner Art war, der in den amerikanischen Kinos gezeigt wurde.

„A Tale of Two Sisters“ (Amazon) spielt in einem einsamen Haus am Land, wo zwei junge Mädchen unter den Bann ihrer bösen Stiefmutter fallen. Bald vermischen sich Einbildung und Wirklichkeit zu albtraumhaften Sequenzen, die Kim in farblichen Delirien auflöst.

Der knallrote Lippenstift der Stiefmutter passt zum tiefroten Teppich ebenso wie zum rinnenden Blut und duelliert sich mit dem dunklen Violett ihrer Bluse.

Mit schiefen Kamerawinkeln verstärkt Kim die verzerrten Wahrnehmungen der gequälten Schwestern.