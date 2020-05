Schöne Botschaften

Capoeira statt Motorhaube. Botschaft statt bloßer Nacktheit. Der Pirelli-Kalender 2013, seit 1964 Inbegriff erotischer Fotografie, hat sich inhaltlich ein wenig verändert. Schöne Frauenkörper sind nicht mehr alles. Auch Botschaften sollen diese Mal mit den Bildern transportiert werden: " Rio - sexy und arm". Im Zentrum der 40. Ausgabe steht die brasilianische Stadt, die vom Starfotografen Steve McCurry und diversen Supermodels in Szene gesetzt wurde. Die Stadt an der Copacabana diente dabei bereits zum dritten Mal als Kulisse. Zuvor hatten Patrick Demarchelier (2005) und Terry Richardson (2010) den Kalender in Brasilien inszeniert.

Supermodels wie Adriana Lima (mit Babybauch) und Petra ‪Němcová posieren vor dem Graffiti einer Favelamauer, in der Ruine des stillgelegten Bahnhofs von Leopoldina, im Halbschatten des Urwalds, der mitten in der Stadt wuchert. "Mein Ziel war es, Brasilien, seine Landschaft, seine Wirtschaft und seine Kultur zu porträtieren und dabei das menschliche Element zu berücksichtigen", erläutert der US-amerikanische Fotograf McCurry seinen Ansatz.

Der Kalender hält Überraschungen bereit: Zwei Models sind zwar bekannt, aber nicht durch den Laufsteg: Schauspielerin Sonia Braga und Sängerin Marisa Monte. Einige seiner Models hat der Fotograf erst bei Rundgängen in der Stadt entdeckt. Und so wurde aus einer unbekannten Frau, die Pfefferschoten verkauft ein Pirelli-Kalender-Model.