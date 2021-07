Schönborn, Jeannée und der Streit ums Christkind

Kardinal Christoph Schönborn rückte daraufhin zur Verteidigung seines Priesters aus. In einem Leserbrief an die Krone erklärte der Wiener Erzbischof, in dessen Diözesanbereich sich der Vorfall ereignet hatte, dass der Pfarrer auf Fragen einiger Kinder erklärt hatte, "dass Christen zwar an ein Christkind glauben, aber nicht an eines, das Geschenke unter den Baum legt". Vielleicht wäre eine diplomatische Antwort à la "Fragt doch Eure Eltern!" besser gewesen, aber nichts rechtfertige laut Schönborn das Ausmaß der Beschimpfung, das der Geistliche erleben musste.

Besonders ärgerlich fand Schonborn offenbar jene in der Kronen Zeitung. Für die größte Boulevardzeitung des Landes verfasst der Kardinal übrigens selbst die wöchentliche "Sonntagsevangelium"-Kolumne. "Es macht mich traurig, dass eine der aggressivsten Tiraden gegen den Pfarrer in der ' Krone' zu finden war, in einem 'Brief' von Michael Jeannée. Ohne Kenntnis der Tatsachen hat er den Pfarrer heruntergemacht und beleidigt", so der Wiener Erzbischof in seinem Leserbrief an das Blatt. "Achtsamkeit sollte auch Prinzip des guten Journalismus sein, gerade in Zeiten der Polarisierung. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass Aggression in unseren Medien alltäglich wird."

Schönborn stellte sich zugleich hinter seinen Pfarrer: "Er macht Fehler wie alle anderen auch - doch vor allem leistet er gute und wichtige Arbeit, die oft unbedankt bleibt."