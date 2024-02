Schneidern, scheitern, schillern

Es gibt an sich keinen Mangel an Filmen über Coco Chanel. Das wäre auch Verschwendung, bei so einem schillernden, einflussreichen Leben. Wohl deshalb ist die Modeschöpferin, die sozusagen für „den“ französischen Stil steht, im Fokus einer neuen Serie auf Apple TV. Zusammen mit Christian Dior, dem anderen Modeschöpfer, der sozusagen für „den“ französischen Stil steht.

„New Look“ heißt die Reihe, die einsetzt, als Frankreich unter deutscher Besatzung ist. Coco Chanel hat sich ins Hotel Ritz zurückgezogen. Sie macht keine Mode, sie „will keine Nazis einkleiden“. Christian Dior wiederum arbeitet im Modehaus Lelong und muss dort sehr wohl für die Frauen hoher Offiziere Abendkleider schneidern. Dior kann sich keine Allüren leisten, er darf nicht auffallen, denn seine Schwester Catherine ist in der Résistance. Sie macht gefährliche Botendienste und wird bei einem solchen schließlich auch verhaftet.