Schmitzer: Von den Lügen der Alten eingeholt

Im Büro anrufen und sich krank melden, obwohl man es gar nicht ist. Im Supermarkt mit einem Zwanziger zahlen und der Kassiererin weismachen, dass man ihr einen Hunderter gegeben hat. Nicht immer alles erzählen.



"So einfach ist es also zu lügen. Man verändert nur eine Kleinigkeit und die Wirklichkeit nimmt einen anderen Lauf", heißt es in Ulrike Schmitzers Debüt-Roman. Was aber, wenn das Leben dreier Generationen auf einer Lüge gebaut ist? Der fremde Onkel, der nach dem Krieg bei der Mutter einzieht, eigentlich der Vater ist? Die Großmutter (auch) wegen der staatlichen Hinterbliebenenrente das Dorf, ihre Töchter, die Enkel und sich selbst zum Narren hält? Und erst durch den Tod des stillen Mannes dessen richtiger Name und damit eine brutale Seite - seine NS-Vergangenheit - zu Tage tritt?



In knapper, unsentimentaler Sprache, in Rückblenden und auf Nebenschauplätzen, in der verstaubten Vergangenheit einer Salzburger Familie und in deren Gegenwart forscht die Autorin nach, wie Erinnern und Täuschen zusammenspielen.