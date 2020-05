Schmidt: Auch ohne Quote ein Renner

Mediendebatten in Deutschland drehen sich derzeit um die Frage, ob im deutschen Fernsehen zu viel getalkt wird. Publikum gibt es jedenfalls dafür. 5,10 Millionen Menschen (83.000 in Österreich) sahen den Einstand von Günther Jauch als Sonntagabend-Talker der ARD . Ein Marktanteil von 18,6 Prozent ab 21.45 Uhr. Thema war der 10. Jahrestag der Anschläge vom 11. September. Anne Will, Jauchs Vorgängerin auf dem Sendeplatz, hatte im ersten Halbjahr durchschnittlich 4,1 Millionen Zuschauer (14,2 Prozent). Seit 31. August talkt Will am späten Mittwochabend, weil die ARD für Jauch den Sonntagabend freigeschaufelt hatte.



Das Echo bei den Medienkritikern war verhalten. Tenor: "Das war noch nicht der große Wurf". Es gebe deutliche Parallelen zwischen der Talksendung " Günther Jauch" und Jauchs früherem RTL -Magazin "Stern TV". "Ein Nine-Eleven-Talk von der Stange. Ein bisschen 'Stern TV', ein bisschen , Anne Will' und ein Jauch mit angezogener Handbremse", urteilte meedia.de . Die Süddeutsche.de konstatierte "unfreiwillige Loriot-Komik". " ,Stern TV' jetzt auch in der ARD (...) Jetzt bin ich doch unsicher, ob man Jauch zum Bundespräsidenten wählen sollte", twitterte Medienwissenschaftlerin Miriam Meckel, Lebensgefährtin der Jauch-Vorgängerin Will.