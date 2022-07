Schlossspiele Kobersdorf: Der Böck hat sich zum Bockerer gemacht

Das Land erwarb die Ruine und ließ sie komplett restaurieren. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Und man kann die Synagoge kostenlos besichtigen – unmittelbar vor dem Spiel im Schloss.

Zum „50-jährigen Jubiläum“ der Schlossspiele bringt Wolfgang Böck, der 69-jährige Intendant, passenderweise einen unterhaltsamen wie berührenden Crashkurs zum Dritten Reich. In „Der Bockerer“ lassen Peter Preses und Ulrich Becher echt nichts aus: Sie erzählen von Reibepartien und dem Anhimmeln des Führers, von Ariernachweisen und Judenverfolgung, von der Ernüchterung nach Stalingrad und der Befreiung bzw. Besatzung durch die vier Siegermächte.

Im Zentrum steht der bauernschlaue, aufmüpfige Fleischer Karl Bockerer in der Paniglgasse, der justament am gleichen Tag im gleichen Jahr Geburtstag hat wie Hitler. Dass ihm dessen Frau Binerl erklären muss, was die Nürnberger Rassengesetze sind: Das ist völlig unglaubwürdig, dem didaktischen Ansatz geschuldet.

Maria Hofstätter vermag zudem als übereifrige Nazisse nicht wirklich zu überzeugen. Und Markus Freistätter tut sich als illegaler SA-Scherge schwer: Er gewinnt erst an Kontur, wenn der Bockerer-Sohn als Häufchen Elend an die Ostfront muss.