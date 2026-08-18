Schloss Ambras: Das KHM hat die Direktion ausgeschrieben

Die Causa Sandbichler ist mehr oder weniger enderledigt: Anfang August übernahm der Historiker Thomas Kuster interimistisch die wissenschaftliche Direktion von Schloss Ambras. Nun veröffentlichte das KHM die Ausschreibung zur Neubesetzung.

Die Dependance des Kunsthistorischen Museums war viele Jahre von Veronika Sandbichler geleitet worden – bis zur Auseinandersetzung mit Generaldirektor Jonathan Fine im Frühjahr: Sandbichler klagte über Mobbing und Bossing.

Mitte Juni entlastete ein externes Gutachten von Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner die Geschäftsführung. Alsdann stand eine Kündigung der dienstfreigestellten Ambras-Direktorin per Jahresende im Raum, Mitte Juli einigten sich beide Parteien einvernehmlich. Über die Modalitäten der Vereinbarung wurde, so das KHM, „Stillschweigen vereinbart“.

Der Konzern weigert sich auf Nachfrage des KURIER, die Gesamtkosten der Causa offenzulegen – Sandbichler hatte anfangs zumindest zwei Jahresgehälter als Abfertigung gefordert. Das Kulturministerium kündigte hingegen an, aufgrund des neuen Informationsfreiheitsgesetzes Auskunft geben zu wollen.