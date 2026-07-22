KHM und Veronika Sandbichler gehen einvernehmlich getrennte Wege

Der arbeitsrechtliche Konflikt zwischen der Führung des Kunsthistorischen Museums (KHM) und der seit Ende März dienstfrei gestellten Direktorin des Innsbrucker Schlosses Ambras, Veronika Sandbichler, nimmt eine letzte Wendung: Beide Parteien informierten am Mittwochabend über eine einvernehmliche Beendigung ihres Dienstverhältnisses, wie es in einer gemeinsamen Aussendung hieß. Über die Einzelheiten der Vereinbarung wurde Vertraulichkeit vereinbart.

Zuvor hatte, auch vom KHM-Verband bestätigt, eine Kündigung per Jahresende im Raum gestanden. Diese wurde nun im Rahmen eines bereits angekündigten Gesprächs über eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses obsolet, wie der KHM-Museumsverband der APA bestätigte.