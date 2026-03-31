KHM-Causa: Ambras-Direktorin Veronika Sandbichler freigestellt

Veronika Sandbichler , die Direktorin des Innsbrucker Schlosses Ambras , ist seit Sonntag vom Dienst freigestellt. Der Generaldirektor des Kunsthistorischen Museumsverbandes , Jonathan Fine , leitet das Haus interimistisch selbst. Einen entsprechenden Bericht des ORF-"Kulturmontages" bestätigte das KHM der APA. Sandbichler war vor einer Woche mit dem Vorwurf "toxischer Führungskultur" gegen die KHM-Spitze an die Öffentlichkeit gegangen, was diese zurückweist.

Weitere Vorwürfe

Gegenüber dem "Kulturmontag" äußerte sich - neben zwei anonymen ehemaligen Mitarbeiterinnen - nun auch Stefan Zeisler, zuletzt Art Director des KHM, der im Jänner 2025 gekündigt wurde. Die Kommunikationskultur unter dem 2025 neu angetretenen Generaldirektor Fine habe sich massiv verschlechtert. "Es war einfach nicht möglich, einen Termin zu bekommen und nicht einmal Antworten auf die Mails zu bekommen. Und die Mails, die uns erreicht haben, waren in einem Ton, der uns vollkommen vor den Kopf gestoßen hat." Dass über ein Dutzend Menschen nach Fines Amtsübernahme gegangen sei, spreche eine eigene Sprache: "Dass so viele Leute freiwillig so eine Institution verlassen, nicht weil sie alle einen besseren Job haben, sondern weil sie es nicht mehr aushalten, das ist ungewöhnlich."