Schlange vor dem Belvedere – wie vor der Pandemie

Der Frühling hat tatsächlich schon eingesetzt: Die Lockdowns sind Schnee von gestern, vor dem Eingang stehen die Touristen Schlange, am letzten Wochenende hat man so viele Besucher wie vor der Pandemie gezählt. Insgesamt werde man auf 70 bis 75 Prozent der Zahlen von 2019 kommen, so Wolfgang Bergmann, der kaufmännische Direktor. Aufgrund staatlicher Hilfsmaßnahmen sei man gut durch die Krise gekommen, nach der zwischenzeitlich erfolgten Sanierung des Unteren Belvederes stehe man jetzt „runderneuert“ da.