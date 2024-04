Schimpftiraden und Spionage am Hof: "Maria Stuart" im TAG

Maria Stuart. jene schottische Königin, die 1587 wegen Hochverrats hingerichtet wurde, war zuletzt recht präsent auf den Theaterbühnen. Am Linzer Landestheater in einer Musicalversion, als Kušej-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen und am Burgtheater mit vielen nackten Männern.

Dass man sich an der Gumpendorfer Straße nun ebenfalls der Schillerschen Tragödie annimmt, dafür nannte TAG-Leiter Gernot Plass zuletzt auf Ö1 profane Gründe. Sein Text sei schon länger in der Schublade gelegen und als sich abgezeichnet habe, dass er sich nicht erneut um die Leitung bewerben werde, sei man übereingekommen: „Hauen wir’s raus“.

Was nun rausgehauen wurde, ist eine weitere Klassikerüberschreibung, mit denen sich das Haus in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht hat.

Inhaltlich bleibt Plass nah am Schillerschen Plot – bis auf einen Epilog, der den Schluss noch dreht. Sprachlich wurde freilich einiges durcheinandergewirbelt. Kaum ein Monolog ist in voller Länge übriggeblieben, es geht in einem wilden Wort-Stakkato hin und her. Das hat eine eigentümliche Rhythmik, die zeitgemäßes Tempo entwickelt. Zeitgemäß sind auch die Fäkalausdrücke, nach dem 15. „Scheiße“ hört man auf zu zählen. Aber es wurden nicht bloß Verbalinjurien draufgepappt, so ersetzen etwa Metaphern aus der Fußballwelt zum Teil Erwähnungen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Am Ende wird Elisabeth sagen: „Ich liebe Fußball.“