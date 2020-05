Schimmelpfennig: Nicht schlecht, aber fad

Banale Ereignisse mit großen Folgen: Darum geht es oft bei Roland Schimmelpfennig. Was kann sich alles ereignen, wenn ein Lkw in einer Kurve Ladung verliert, und der Fahrer beschließt, dass ihm das einfach wurscht ist, weil er statt Lkw-Lenker eh lieber Verbrecher sein will?



In Schimmelpfennigs neuem, bei den Salzburger Festspielen uraufgeführten Stück "Die vier Himmelsrichtungen" ereignet sich viel. Aber leider tut sich wenig. Das ist das Hauptproblem dieses Stückes und dieser vom Autor selbst ausgeführten Inszenierung.



In einer Kurve am Rande einer Stadt kreuzen sich die Lebenswege von vier Menschen. In weiterer Folge begegnen sie dem Tod (das soll bei den Salzburger Festspielen öfter vorkommen). Einen macht der Tod zum Mörder, einen macht er zur Leiche, einer setzt er einen Tumor ins Gehirn, und eine lässt er verschwinden.



Das könnte - Schimmelpfennigs großartiges Theater-Händchen kennend - einen tollen Abend ergeben. So etwas wie sein Stück "Der Goldene Drache", mit großem Erfolg am Akademietheater gezeigt, bei dem sich Banales und Tragisches auf virtuose Weise verknotete.