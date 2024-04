Wenn Jazz ausgerechnet auf dem Balkan auf klassische Musik trifft

"Am Anfang war die naive Idee, die Charaktere dieser beiden Musiken zu verbinden – einfach, um zu sehen, was daraus entstehen könnte", erinnert sich Miloš Jovanović schmunzelnd an die Anfänge. Jovanović ist Leiter des Kammerorchesters Muzikon, das vor sieben Jahren in der serbischen Metropole Belgrad gegründet worden war. Vor drei Jahren fusionierte dieses mit dem Jazz-Ensemble Schime, das laut Jovanović zu den besten im ex-jugoslawischen Raum zählt. Hinzu holte man die angesehenen Komponisten Vladimir Nikolov und Ana Krstajić – et voilà: Das Projekt Schime & Muzikon, das je nach Bedarf bzw. Bühnengröße zwischen 20 und 25 Musikerinnen und Musiker umfasst, war geboren.