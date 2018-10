Schiele und Basquiat: Die Stars der postmusealen Epoche

So ziemlich alles in der Fondation Louis Vuitton sagt laut „Reichtum“: Die Lage im Nobelviertel Neuilly, der beim Stararchitekten Frank O. Gehry bestellte, kunstvoll aufgeschichtete Bau, der Name des Luxuslabels als Financier – und natürlich die Kunst, die im Inneren des Gebäudes zur Schau gestellt wird.

Nun ist also Egon Schiele hier gelandet – in der größten Schau, die bisher in Paris gezeigt wurde, wie Kurator Dieter Buchhart betont. Dass dies im 100. Jahr nach Schieles Tod geschieht, sei eher Zufall. Doch da man in Österreich damit befasst ist, die musealen Bestände in diversen Jubiläumsausstellungen an Wände zu hängen, hat die Welt der privaten Schiele-Sammler noch mehr Gelegenheit zu zeigen, wie wenig sie auf Österreich und generell auf öffentliche Museen angewiesen ist.