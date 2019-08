Schicksalhaft: ORF-Schwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg

Am Anfang stand die Lüge Adolf Hitlers: „Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.“ Dem unter Jubel des deutschen Reichstags die Worte folgten: „Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!“.

Mit dem deutschen Angriff auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Dieser größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts gedenkt der ORF in Radio, Online, TVthek sowie im Fernsehen mit teils neuen Dokus, Filmen sowie zweier Sondersendungen aus dem Newsroom – „was so nur ein Öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann“, unterstrich ORF-Chef Alexander Wrabetz bei der Präsentation.