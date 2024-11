Graz: Die Liebe kann umhauen, wenn der Boden rutschig ist

Gotthold Ephraim Lessing strapaziert die Nerven – auch jene des mitfiebernden Publikums im Grazer Schauspielhaus. Wie bei einer Symphonie, die immer wieder neu zum Schlussakkord anhebt. Und so muss mehrfach das riesige Happy-End-Herz, das sich trippelnd in die Szenerie drängt, weggeschubst werden. Aber dann, nach zweieinviertel, pausenlosen Stunden: Seufzer der Erleichterung. Minna und Tellheim kriegen sich.

In seinem Lustspiel „Minna von Barnhelm“ aus 1767 lässt Lessing die Verlobten, lange Zeit durch die Wirren des Siebenjährigen Kriegs getrennt, aufeinanderprallen – in einem Wirtshaus. Franziska Bornkamm hat es als Motel One gestaltet. Und sie hat Anleihen bei ihrem Kollegen Raimund Orfeo Voigt genommen, der 2018 für Arthur Schnitzlers „Der einsame Weg“ im Josefstädter Theater das Prinzip des Umlaufaufzugs in der Horizontalen umsetzte.

Guckkasten reiht sich äußerst reizvoll an Guckkasten, und mit der Zeit hat man alle Schauplätze des Hotels erobert: die Suite, aus dem der mittellose Major zugunsten des vermögenden Fräuleins ausquartiert wurde; das schäbige Zimmer mit dem Notbett; der Frühstücksraum samt Fernseher, in dem die Nachrichten („Wiederaufbau“) laufen. Weiters Lobby, Waschküche, Kraftkammer, der Gang mit den Türen und das Stiegenhaus mit dem Lift.