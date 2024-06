Schauspielerin Julianne Moore hat Panik vor Nacktszenen - aber findet sie "natürlich"

Viele von Todd Haynes’ Filmen beschäftigen sich mit Identität; wie wir uns präsentieren, aber nicht, wie wir in Wirklichkeit sind. Gracie lebt in der Dualität zwischen ihrer Rolle als Frau, als Mutter, ihrer eigenen Kindlichkeit und dem, was ihr ihr Leben lang eingetrichtert wurde.

Die Frage war: Sie macht sich schuldig und wie gehen wir daran heran? Denn Altersunterschied ist eines, aber eine sexuelle Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind ist etwas ganz anderes. Ihr Verstoß gegen die Norm, gegen das Gesetz ist so enorm, dass sie die Schuld mit dem Glauben, dass das Kind ein Mann ist und daher dominanter als sie, rechtfertigt. Wir haben gesellschaftliche Normen und Grenzen, gegen die immer wieder verstoßen wird. Historisch betrachtet und bis heute. Gracie ist nicht die Einzige, die diese Regeln überschreitet, alle anderen im Film machen es auch, jeder auf seine Art. Was diese Story so gefährlich macht, ist, dass der Zuschauer nicht weiß, wo die Grenzen der Charaktere liegen.

Sie gelten als furchtlose Schauspielerin, die – ganz unamerikanisch – keine Panik vor Nacktszenen hat ...

Panik habe ich schon, aber ich habe längst erkannt, dass es oft ganz natürlich ist, und es absolut gekünstelt wäre, wenn man sich nicht auszieht. So auf die Art der Filme und TV-Serien der 50er- und 60er-Jahre, in denen Ehepaare immer in getrennten Betten schliefen, und sie voll geschminkt und auftoupiert aufwachte. Der Regisseur Atom Egoyan, mit dem ich „Chloe“ drehte, meinte: „Das machen die Menschen in solchen Situationen.“ Es ist nicht ausbeuterisch, sondern ganz natürlich. Wobei natürlich niemand so Sex hat, wie man ihn auf der Leinwand sieht. Man tut’s nicht oft am Fußboden oder gegen eine Hauswand und meistens hat man keine sexy Unterwäsche an. Und ich würde einen Mann killen, wenn er mir je die Kleider vom Leib reißt und sie beschädigt!

Wie hat sich Ihre Einstellung zum Schauspiel über die Jahre verändert?

Meine Einstellung hat sich nicht verändert. Aber mein Interesse ist heute viel tiefer gehend als zu Beginn. Mein Beruf fordert und fasziniert mich, und bringt mir so viel Freude. Je länger ich ihn mache, desto mehr interessieren mich die feinen Nuancen meiner Charaktere. Je komplizierter, desto realer. Ich habe die Leidenschaft nie verloren.