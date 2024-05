Filmkritik zu "May September": Szenen einer (Skandal-) Ehe

Ein Megaskandal, der ihre alte Familie zerstörte und sie ins Gefängnis brachte. Nach der Freilassung heiratet Gracie den Jüngling und bekommt drei Kinder mit ihm.

Zwanzig Jahre später führen Gracie und ihr junger Mann Joe ein scheinbar glückliches Vorstadtleben mit properem Haus, Gemüsebeeten im Garten und Grillpartys. Die Skandalschlagzeilen sind verstummt, auch wenn Wunden (vor allem bei Gracies Kindern aus erster Ehe) und gelegentliche Ekelpakete noch immer empörter Nachbarn geblieben sind.

Der Frieden wird nachhaltig getrübt, als eine ehrgeizige junge Schauspielerin auftaucht, die Gracie in einem Filmprojekt verkörpern möchte. Elizabeth (Natalie Portman) schnüffelt überall herum, seziert Gracies Vorleben und Vorlieben minutiös.

Zunehmend schleicht sich Unruhe und Nervosität bei Gracie ein. Was will die mit dem Instinkt einer Jägerin ausgestattete Elizabeth von ihr? Warum dringt sie so tief in ihr Leben ein? Warum wird das Vergangene, das Gracie ohnedies keine Ruhe lässt, wieder hervorgeholt?