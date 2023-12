Schauspielerin Isabelle Adjani zu Bewährungsstrafe verurteilt

"Ich bin nicht diese Frau"

"Hören Sie, ich bin keine Künstlerin nach amerikanischem Vorbild", sagte Adjani dem "L'Obs" über die Wirtschaftlichkeit in ihrem Beruf. "Ich bin nicht diese Frau." Sie habe über die Jahre nicht regelmäßig gearbeitet und sich auch sozial engagiert. Sie lebe bescheiden zur Miete und nicht in einer Villa mit Pool, wie viele dächten.

Adjani wurde 1955 als Tochter eines algerischen Vaters und einer deutschen Mutter in Frankreich geboren. Erfolge feierte die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin etwa als unglückliche Geliebte des Bildhauers Auguste Rodin in "Camille Claudel" oder in dem sozialkritischen Film "Heute trage ich Rock!", in dem sie eine überforderte Lehrerin verkörpert.