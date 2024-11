Schauspielerin Caroline Peters: "Wir sind alle radikalisiert"

Das ist eine Familie, die kommt komplett aus dem Nachkriegserlebnis. Die Eltern waren in den 50er, 60ern frei und lebenslustig. Aber sie hatten ausschließlich mit Erwachsenen zu tun, die sie angelogen haben. Das geht gar nicht anders. Zehn, zwanzig Jahre davor war diese Riesenkatastrophe gewesen. Diese Menschen kamen aus einem Gesamttrauma – und hatten es so schwierig mit dem Elternsein wie eigentlich keine Generation zuvor und danach. Wer waren deren Vorbilder? Die waren völlig auf sich allein gestellt, haben den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder geschafft. Und sind Eltern geworden

Dieser Moment, diese Frage wird zum springenden Punkt im Leben der Erzählerin: Ist Hanna abgehauen und hat sie zurückgelassen? Oder wollte sie nicht mitkommen? Sie ist sich nicht sicher. Und auch sonst kann sich niemand erinnern. Sie hat nicht daran gedacht, ihre Eltern zu fragen, als diese noch lebten. Und in der Familie kursieren mehrere Versionen, weil auch in einer Familie Menschen Politik machen und und sich Storys ausdenken, um eigenes Versagen oder eigene Verletzungen zu übertünchen.

Als Kind hat man aber das Gefühl, dass sich alles um einen selbst dreht – und ist dann vielleicht enttäuscht, wenn es doch nicht so ist. Wie die Mutter in Ihrem Roman, die ja sehr auf ihrem eigenen Leben beharrt.

Wie viel Fiktion ist das, was wir Familie nennen, also?

Und Sie sind jetzt auch Autorin geworden. Wie kam es zu dem Romandebüt?

Ich habe immer schon so für mich selber geschrieben, hatte aber nie die Zeit und auch nicht die Disziplin, etwas Längeres daraus zu machen. Als die Pandemie anfing, war mein eigentlicher Beruf zu 100 Prozent weg. Für mich war das eine ganz schön lange Zeit. Ich dachte: Wenn ich jemals einen Roman schreibe, dann jetzt. In so eine Situation komme ich nie wieder.

Hoffentlich!

Ja, hoffentlich. Das eigentliche Schreiben war dann ein kürzerer Prozess. Ich hatte schon viel recherchiert, auch über meinen Großvater im Zweiten Weltkrieg. Ich will zeigen, was dessen Folgen für grauenhafte Auswirkungen haben, bis heute. Jeder, der jetzt Krieg führt, muss wissen, dass das auch in 70 Jahren noch nicht wieder gut ist. Und wie für jemanden in seinem Inneren das ganze Leben, die ganze Kindheit, die Kindheit der Eltern – alles Konstrukte, auf denen man bisher sein Erwachsenenleben errichtet hat – zusammenfallen und wieder aufgebaut werden. In der Außenwelt passiert in dem Roman fast nichts, das ist alles im Inneren.

Ein pandemischer Gedanke. Wie finden Sie denn wurde damals mit der Kunst umgegangen?

Leider nicht so gut, um ehrlich zu sein. Viele Menschen finden seither, es geht auch ohne Kultur, das brauchen wir doch alles gar nicht, sparen wir doch bei der Kultur. Wie bekommen wir diesen Gedanken wieder aus der Welt? Es sind so viele Dinge in Unordnung geraten. Ich weiß nicht, was die Theater damals hätten besser machen können. Vielleicht haben die zu defensiv gedacht.