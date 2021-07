Schauspieler Peter Fitz ist tot

Die Zeitschrift "Theater heute" wählte den Mimen mit dem markanten Gesicht 1980 und 1983 zum Schauspieler des Jahres. Er spielte den König in Shakespeares "Hamlet", den Mephisto in Goethes "Faust" und den Gott im Salzburger "Jedermann". Mit Stein arbeitete er zuletzt 2007 in dessen zehnstündigem Schiller-Marathon "Wallenstein" - als Gegenspieler von Klaus Maria Brandauer.

Auch mit Peymann verband ihn eine lange gemeinsame Geschichte. So gab er schon in den 80er-Jahren am Wiener Burgtheater unter dessen Regie den Stauffacher in Schillers " Wilhelm Tell" und den Spielverderber in der Uraufführung von Peter Handkes "Spiel vom Fragen oder Die Reise zu einem sonoren Land".

Auch wenn das Theater immer im Vordergrund stand, fuhr Fitz auch bei Film und Fernsehen große Erfolge ein. 1996 erhielt er beim Filmfestival Brüssel den Preis als bester europäischer Schauspieler für die Hauptrolle in Hans-Christoph Blumenbergs Episodenfilm "Beim nächsten Kuss knall ich ihn nieder".

Die Theater- und die Filmarbeit seien für ihn "zwei verschiedene Berufe", sagte er einmal. In Louis Malles preisgekröntem Kino-Drama "Auf Wiedersehen, Kinder" (1987) übernahm er die Rolle des Gestapo-Führers Muller. TV-Auftritte hatte er etwa in "Die Bertinis", in Jo Baiers "Der Laden" und in der Charlotte-Link-Verfilmung "Sturmzeit".

Der "Präzisionsartist", wie er in einer Biografie genannt wird, ist der Vater der Bühnenschauspielerin Hendrikje Fitz und des TV-und Filmdarstellers Florian Fitz. In den vergangenen Jahren zog er sich zunehmend zurück. "Er hat schon lange dunkel von Abschied gesprochen", sagte Peymann. "Er hat die Schwäche und Erschöpfung des Alters gespürt."