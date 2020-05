Schauspieler James Farentino tot

Der US-Schauspieler James Farentino ist tot. Er starb am Dienstag 73-jährig in einem Spital in Los Angeles nach einer langen Krankheit an Herzversagen, wie ein Sprecher der Familie mitteilte.

Farentino war in zahlreichen Kinofilmen zu sehen, darunter in "The Final Countdown" (1980) mit Kirk Douglas und Martin Sheen und "Bulletproof" (1996) mit Adam Sandler. Auch in Fernsehserien wie "Der Denver-Clan", "Melrose Place" und "ER" spielte er mit.