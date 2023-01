Schafft es "Corsage" zu den Oscars?

Am Dienstag wird es ernst. Ab 14.30 Uhr mitteleurop├Ąischer Zeit gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles bekannt, welche Filme heuer zu den 95. Oscars nominiert werden.

Besonderes Augenmerk richtet ├ľsterreich dabei auf die Frage, ob Marie Kreutzers Sisi-Film "Corsage" am 12. M├Ąrz in Hollywood um die Auslandsoscar mitrittert. So findet sich das Werk derzeit mit 14 anderen auf der Shortlist f├╝r den besten nicht englischsprachigen Film.

Als Fixstarter in der Auslandskategorie gilt die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle.