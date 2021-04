"Saul" im Theater an der Wien: Metamorphosen der Macht

Was war das für eine Premiere! Jubel, Ovationen, ein tobendes Publikum und begeisterte Kritiken – 2018 landete das Theater an der Wien mit Georg Friedrich Händels Oratorium „Saul“ (eigentlich ein Hybrid aus großer Oper und Oratorium) einen sensationellen Erfolg. 2021 hätte diese Produktion ihre Wiederaufnahme feiern sollen; aufgrund der Pandemie und der diversen Lockdowns ein unmögliches Unterfangen.

Aber immerhin ist dieser „Saul“ in der brillanten, weil so psychoanalytischen Inszenierung von Claus Guth nun auch für die Nachwelt dokumentiert. ORF 2 zeigt am 2. Mai ab 9.05 Uhr den Film „Saul in Szene gesetzt“, die Klassik-Streamingplattform fidelio bringt am 8. Mai um 20 Uhr das Werk in Gesamtlänge. Und zusehen lohnt!