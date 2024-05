Genau diese bunt blinkende Tanzfläche wird nun in Los Angeles versteigert.

Die Tanzfläche misst ungefähr 7 mal 5 Meter und umfasst 288 farbige Glühbirnen , die für das berühmte blinkende Muster verantwortlich sind. Im Film wechseln die Felder synchron zur mitreißenden Disco-Musik, was der gesamten Szene eine dynamische und hypnotische Atmosphäre verleiht. Die Lichter scheinen mit den Tänzern eins zu werden und schaffen eine visuelle Symbiose aus Musik und Bewegung .

Die "Saturday Night Fever"-Tanzfläche ist eines von mehreren Film-Requisiten der "Hollywoods Legends"-Auktion, die vom Auktionshaus Julien's Auctions durchgeführt wird und vom 12. bis 15 Juni in Los Angeles stattfindet. Erwartet wird, dass die Tanzfläche bis zu 300.000 US-Dollar einbringt. Es kann auch online mitgeboten werden.

Der Boden der Tanzfläche ist aus Plexiglas gefertigt, unter dem sich die farbigen Leuchten befinden. Diese innovative und auffällige Beleuchtungstechnologie war zur damaligen Zeit eine technische Sensation und trug maßgeblich zur besonderen Ästhetik des Films bei. Sie repräsentiert wie nur wenig andere Filmrequisiten die pulsierende Energie und den Glanz der Disco-Ära der 1970er-Jahre, begleitet vom zeitlosen Soundtrack der Bee Gees. Dramaturgisch fungiert sie als ein Ort des Eskapismus und Transformation für Tony Manero und seine Freunde, als magische Reise zur eigenen Seele.

Die Tanzfläche wurde eigens für den Film angefertigt und in der "2001 Odyssey Disco" in Brooklyn, New York, angebracht, wo sehr viele Szenen von "Saturday Night Fever" gedreht wurden, unter anderem auch die ikonische Tanzszene mit Travolta im ebenso legendären weißen Anzug. Als die Dreharbeiten beendet wurden, blieb die Tanzfläche im Club, bevor sie von einem Mitarbeiter erworben wurde, als die Location schloss. Nun sucht die Filmrequisite einen neuen Besitzer.