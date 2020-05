Satireshow: Nestbeschmutzer bei der Arbeit

Innerhalb dieses Rahmens wird sehr viel mit Realsatire gearbeitet - ähnlich wie es die drei Protagonisten schon taten, als sie die legendären Abhörprotokolle im Audi-Max der Uni Wien vorlasen. So wird es in jeder Sendung das - echte! - "Dokument der Woche" geben.



Florian Scheuba: "Klar verändern wir die Welt nicht. Aber ich glaube, dass diese Lesung ein gutes Beispiel dafür war, dass nicht alles wurscht ist. Denn zumindest wurde die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Meischi und sein ,Wos woar mei Leistung' gelenkt." Und in der Causa Grasser gebe es jetzt eine "faszinierende Schwiegermutter". "Da möchte man sagen: Wie geht das, Frau Schwiegermutter? Sind Sie wirklich so naiv, wie Sie von Ihrem Schwiegersohn dargestellt werden?"



Ein weiteres Fixelement ist die Aktion "Gaugg den Meischi". Florian Scheuba: Unsere Zuschauer können dafür spenden, dass ein bestimmter Politiker zurücktritt." Außerdem wird es natürlich Platz für Regierungsinserate geben. Scheuba: "Atmen Sie die gute österreichische Luft! Ihr Landwirtschaftsministerium."



Gespielt wird das Ganze als sehr flottes, sprachlich brillantes Hochtempo-Kabarett mit vielen Stand-up-Einlagen. Außerdem wird gerappt und gesungen (!). Bei den Proben hat vor allem Palfrader noch Probleme mit den Einsätzen, was ihm prompt gehörig Spott einbringt. Der in mehreren Kammerspiele-Musicals gestählte Regisseur Werner Sobotka achtet auf den richtigen Ton, wiegelt aber ab: "Ich bin ja hier nur Zaungast. Und manchmal Korrektiv."