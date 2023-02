Sanremo-Sieger Marco Mengoni vertritt Italien beim Songcontest

Das traditionelle Musikfestival von Sanremo ist mit einem Favoritensieg und einer politischen Ukraine-Botschaft zu Ende gegangen. Am frühen Sonntagmorgen kürten die italienischen TV-Zuschauer und eine Jury den Sänger Marco Mengoni zum Gewinner. Der 34-Jährige darf Italien mit seinem Siegersong „Due Vite“ beim Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool vertreten. Mengoni hatte auch 2013 in Sanremo gewonnen.

Das Festival fand zum 73. Mal statt und sorgt immer wieder für Rekordquoten. Dieses Mal bescherte es dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai am Schlussabend eine Quote von rund 66 Prozent in der ersten Hälfte der Show. Nach Mitternacht war der Marktanteil mit knapp 74 Prozent noch höher.

Zum ESC reist auch der junge Färinger Reiley – er wird Dänemark vertreten. Der 20-Jährige setzte sich am Samstagabend mit seinem Song „Breaking My Heart“ beim dänischen ESC-Vorentscheid in Næstved gut 80 Kilometer südwestlich von Kopenhagen gegen sieben weitere Kandidaten durch.

Nach Angaben des Rundfunksenders DR ist Reiley damit der erste Künstler von den Färöer-Inseln überhaupt, der für Dänemark beim ESC an den Start geht.

Reiley heißt eigentlich Rani Petersen und stammt aus der färöischen Hauptstadt Tórshavn. Er hat demnach vor allem auf TikTok Bekanntheit erlangt, wo ihm mehr als zehn Millionen Menschen folgen, viele davon aus Südkorea.