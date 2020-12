Sanktionsdrohungen gegen Architektenbüro Coop Himmelb(l)au

Bereits zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Wien, Olexander Scherba, in der „Süddeutschen Zeitung“ (Montagausgabe) Sanktionen gegen das Architekturbüro angekündigt. Wolf D. Prix, der im Oktober von Scherba in der Angelegenheit angerufen worden war, sah am Mittwoch die Sanktionsdrohungen aus Kiew gelassen. „Ich habe nicht vor, in den Ferien nach Tschernobyl zu fahren“, scherzte er gegenüber der APA. Auch würde er lieber eine Oper als ein Atomkraftwerk oder eine Kaserne bauen, sagte er. Der Architekt betonte erneut, dass ein Kulturbau in Sewastopol nicht unter EU-Sanktionen falle.

Derzeit planen Coop Himmelb(l)au auch im sibirischen Kemerovo ein Kulturzentrum für russische Auftraggeber. Während dieses Projekt auf der Webiste es Bros mit aufwändigen Darstellungen beworben wird, gibt es auf der Presseseite des Büros (noch) kein Material zum Sewastopol-Projekt. Die regimetreue russische Nachrichtenseite RT.com publizierte dennoch Darstellungen des Baus, dessen Silhouette "an die Flügel einer Möwe" erinnern soll.