Ihr Besitzer, den sie „Papa“ nennt, hat sie mit Erinnerungen an sein verlorenes Kind gefüttert. Für ihn wiederholt sie Sätze, die dessen Tochter gesagt hat oder gesagt haben könnte. „The Trouble With Being Born“ nannte Sandra Wollner, geboren 1983 in Leoben, ihr geisterhaftes, trefflich stilsicheres Langfilmdebüt. Seit seinem Erscheinen auf der Berlinale steht es im Preisregen und gewann auch eine ROMY für besten Kinofilm.

Schon in Wollners exquisitem Kurzspielfilm „Das unmögliche Bild“ (2016) ist der Motor der Geschichte die Suche nach Erinnerungen und deren Bilder. In „The Trouble With Being Born“ gesellen sich Schuld, Trauer und Tabubruch hinzu.