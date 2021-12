Sandra Bullock auf Netflix: Mit Tunnelblick durchs Schlechtwetter

Rollengerecht zeigt sich Oscarpreisträgerin Bullock komplett entglamourisiert, vergleichbar mit Kate Winslets Auftritt in „Mare of Easttown“, jedoch bei Weitem weniger charismatisch. Mit emotionstotem Tunnelblick im bleichen Gesicht stapft sie durch das nordpazifische Schlechtwetter von Seattle und wehrt jede Art von menschlicher Zuwendung ab. In ihrem neuen Quartier in einem Frauenwohnheim donnert sie die Mitbewohnerin gleich mit dem Kopf gegen die Wand, weil die in ihren Sachen herum schnüffeln wollte.

Viel Sympathie schlägt Ruth Slater aber ohnehin nicht entgegen. Als verurteilte Cop-Killerin begegnen ihr ihre Mitmenschen nur mit Hass und Verachtung. Selbst in der Fischfabrik, wo sie am laufenden Band Lachsforellen enthauptet, wird sie von aufgebrachten Kolleginnen attackiert und niedergeschlagen.